首季投資騙案損失金額超19億元　激增逾34倍

投資騙案今年頭3個月的損失金額較去年同期激增逾34倍，案件數字亦上升近4倍。據警務處提交到立法會保安事務委員會的文件，今年首季的投資騙案宗數達297宗，較去年同期的62宗上升約3.8倍，相關騙案的損失金額亦達到逾19.35億港元，較去年同期的5,510萬港元激增，甚至達到去年全年損失金額8.56億港元的約1.3倍。

警方在去年至今年3月間，偵破了58宗投資騙案，拘捕181人，涉及損失金額合共超過23.32億港元。

警方表示，近年騙徒多利用社交媒體平台接觸受害人，甚至會以「俊男美女」的形象向受害人「噓寒問暖」博取信任。騙徒及後會誘騙受害人作出各類訛稱為高回報、低風險，甚至是保本的投資，但最後受害人往往得不到任何投資回報，並會在短時間內損失所有本金；亦有騙徒會在初期給予受害人少量金額訛稱為「回報」，引誘受害人加大投資額，最終騙去所有本金及回報 。

警方補充指，被騙徒利用作為行騙幌子的投資工具種類繁多，包括金融產品、合伙生意、商品、外匯、海外物業以至近年冒起的虛擬貨幣等。2020年整年及2021年第一季牽涉虛擬貨幣的投資騙案分別佔所有投資騙案宗數約45%以及55%。

警方強調，會繼續密切監察有關罪案趨勢，並透過警隊社交媒體、「反詐騙協調中心」的網頁、新聞發布會、防騙講座、電視及電台節目、社區宣傳活動等不同渠道，向市民提供最新行騙手法的資訊。