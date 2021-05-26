移民潮釀縮班危機　有學校流失逾50學生

新一波移民潮下，不少中小學出現退學潮，引發縮班，甚至殺校危機。香港教育專業人員協會今日(26日)公布問卷調查，結果顯示本港退學潮嚴重，其中主因為移民或海外升學安排，有4所中小學甚至已流失超過50人，不少學校憂慮收生困難導致縮班。教協促請教育局盡快推出穩定措施，例如下調開班線、彈性處理「點人頭」規定等穩定措施，為學校開班及人手編制建立「安全網」。

教協今年5月7至21日進行問卷調查，收回183個回覆，小學有130所，中學有53所。結果顯示，受訪小學當中，約70%流失1至20人；近30%流失多於21人；3所小學則流失多於50人。有規模較小的學校受跨境生退學影響，流失超過20%學生。此外，超過20%小學來年小一必需縮班，甚至有7所需在小二或以上縮班，情況罕見。不過，逾半小學都表示，對本年收生情況並不樂觀，逾65%擔憂因收生不足而須於2022/23學年縮班。

受訪中學的情況則尚算穩定，近60%的退學人數在10人或以下，只有1所中學退學人數超過50人，只有1所受訪中學必須在中一級縮班。不過，同樣地，近40%預計退學人數會增加，約30%憂慮未能取錄足夠學生，導致須於2022/23學年縮班。

就此，教協收集學校意見，提出建議，其中小學方面，教協建議下調各級開班線、凍結各級班數，並彈性處理「點人頭」規定，避免因輕微的人數變化要求學校縮班，有關措施目前已於小一推行，教協建議延伸至小二或以上。教協會長馮偉華表示，過去縮班潮曾導致學校出現惡性競爭及資源錯配，例如安排教師到其他學校派傳單搶學生。教育局理應吸取教訓，做好協調及規劃，推出穩定措施，避免重蹈覆轍。