女子交收現金券遭強搶87萬現鈔　警破行劫集團拘9人

警方東九龍總區刑事部昨日(25日)偵破一宗行劫案，有犯案集團訛稱出售現金券，上月16日誘騙姓潘(39歲)女子到黃大仙登上一輛私家車交收，趁機搶去約87萬港元巨款，得手後將女事主推落車，然後驅車逆線飆逃。該總區警司張嘉豪表示，經調查後現已拘捕9名涉案人士，並指犯案集團極具組織及暴力性，相信行動已經瓦解該匪幫。

該總區重案組總督察馬志聰稱，女事主從事現金券買賣交易，習慣在網上結識不同賣家收購現金券，再於不同平台轉售賺取差額。案發當日下午約3時，女事主攜同約87萬港元現金，到黃大仙鳳德道111號對出與一名賣家見面，準備交收約值90萬港元的燕窩現金券。她甫抵上址便應邀登上一輛私家車，當時車上有3名賊人，其中1人強搶她裝有巨款的環保袋，再將其推落車。該輛私家車之後高速逃離，期間曾經逆線行駛，撞向前方一輛客貨車，女事主則遭拖行約3米，繼而跌坐路中心，只好報警處理。

重案組接手案件，翻查大量閉路電視紀錄及經深入調查後，鎖定部分目標人物及集團首腦，昨清晨採取行動，突擊搜查多處地點，拘捕8男1女(19至47歲)。行動中起回約12,500港元失款及扣查涉案私家車，並在其中2個處所搜出約10.5克懷疑可卡因、約2克懷疑大麻花及一批毒品包裝工具，包括可再封膠袋和電子磅等。

被捕疑犯屬朋友關係，報稱裝修工人、運輸工人、文員及無業，部分人有黑幫背景，他們分別涉嫌「串謀行劫」、「企圖傷人」、「瘋狂駕駛」、「管有危險藥物」等罪，警方相信行動已瓦解該個犯罪集團，正通緝2名在逃人士及了解其餘失款下落，同時追查集團是否牽涉其他同類案件及販毒活動。

總區高級督察黃月珍表示，匪徒以漁翁撒網的方式，在不同社交平台尋找受害人，聲稱可以低價出售他們尋求的物品，同時要求雙方以現金交收。為博取受害人信任，騙徒會先安排一次成功的低額交易，相隔一段時間後，才進一步要求作大額買賣，並用不同藉口到僻靜地方交易。當受害人「落疊」後，集團便會安排「天文台」、行兇者、司機及套有假牌的車輛，以便交易期間進行搶劫。

警方呼籲市民，提防與陌生人進行巨額現金交易，而交易前亦應了解對方可信性及主動查核其身份，並在會面時尋找他人陪同以策安全，若對對方身份存疑，更應立即停止交易。