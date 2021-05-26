入境處推「非觸式e-道」　採容貌識別技術有望年底投入服務

入境處計劃會進一步推展採用容貌識別技術的非觸式e-道服務，除現時傳統櫃檯和e-道服務外，合資格的香港居民可選擇使用非觸式e-道服務，以容貌識別技術代替現時的指紋識別技術，自助辦理出入境手續，期望在本年底起陸續投入服務。

據入境處提交到立法會保安事務委員會的文件，該項為可選擇性服務，市民若選擇使用這項非觸式 e-道服務，只需要利用智能身份證或個人流動電話產生的加密二維碼進入e-道內，並在標示的位置望向鏡頭，讓系統核實其容貌即可，過程中不用接觸共用的指紋掃描器。

處方計劃在各口岸安裝使用容貌識別技術的非觸式e-道，其後會將非觸式e-道服務逐步擴展至其他合資格的旅客使用。事實上，入境處在2017年曾推出「離境易」服務，讓持合資格護照的旅客可以選擇在無須預先登記的情況下，使用自助出入境檢查系統（e-道）並透過容貌識別自助辦理離境手續，該服務已擴展至各管制站。

入境處計劃於本年底全面革新所有簽證申請流程，並開始簽發電子簽證，當中包括入境簽證和延長逗留期限的申請。屆時，簽證申請人可以透過網上或入境處流動應用程式完成整個遞交申請、付款及領取簽證程序。申請人無須前往入境處辦理手續，但因涉及不同簽證類別，入境處會分階段實施有關安排，並適時向公眾發布有關資訊。

審批簽證申請完成後，入境處會以電郵通知申請人相關結果。申請人利用附載於電郵的連結，輸入個人資料作為通行密碼，並透過網上繳費服務繳交款項後，便可下載電子簽證，以儲存於個人流動電子裝置。