教育局公布多4科目國安教育框架　建議舉辦抗日歌曲欣賞會

教育局早前公布小學及中學共11個學科的國家安全教育課程文件，今（26日）再公布多4科，包括中學的中國歷史科、歷史科、生活與科會科及經濟科。其中於高中抗日戰爭課題建議的跨科協作及課後活動，包括與音樂科合作，舉辦「抗日歌曲欣賞會」，以了解國民同心抵抗外侮的情形。另外，亦建議與視覺藝術科合作，舉辦「抗日海報創作比賽」，並與當時的藝術作品比較，認識文宣對國防的作用。

教育局通告提到，高中中史科重視培養學生積極的態度和價值觀。在研習民族融和的過程、國家發展的歷史，以及歷史人物的正面言行時，在思考的過程中，提高對國家和民族的認同感和歸屬感，建立優良的品德和公民意識，進而培養學生的國民身份及文化認同。

其中重要課題如列強的入侵、抗日戰爭、改革開放及對外關係，學習元素就包括研習國家安全有關的當代議題，例如領土爭端、經濟危機等，旨在讓學生認同維護國家安全及對保障國民安全的重要性。

至於初中社會與生活科及經濟科，局方同樣建議學生到內地考察，到訪粵港澳大灣區；社會與生活科參觀著名歷史地標，如廣州陳家祠、鴉片戰爭博物館、廣東東江縱隊紀念館，認為可讓在實際場景學習歷史，從而建立學生國家觀念和國民身份認同，並培養他們對國家民族的責任感。

經濟科則到大灣區參觀創新科技企業，讓他們認識和了解國家透過鼓勵創新經濟發展。