連毀9面五星旗及區旗　男子認罪保釋候判

一名男子在去年10月3日凌晨時分，扯爛懸掛在元朗街頭的8面五星旗，並將之棄於路上及河道，又拆毀一面區旗放在褲袋。該男子當場被捕，及後被控一項侮辱國旗及一項侮辱區旗罪。他原本否認控罪，並排期於今天(26日)在屯門裁判法院作審前覆核。惟被告臨時改變主意選擇認罪。裁判官水佳麗指被告不尊重五星旗及區旗，等同不尊重中國人及香港人的身份，形容其行為極為愚昧。但考慮到沒證據顯示被告夥同犯案或挑釁群眾，准被告保釋至6月9日判刑，期間為被告索取背景報告及社會服務令報告。

38歲被告黃卓傑，從事物業管理工作。控罪指他於2020年10月3日，在元朗安寧路，公開及故意以毀損的方式侮辱8支國旗及一支區旗。辯方律師求情時稱，被告是受酒精影響、一時衝動犯案，又表明願意賠償政府共1,080港元的損失，冀法庭判處非監禁式刑罰。

案情指，案發當日凌晨1時許，警方在案發現場一帶巡邏，期間發現被告扯脫懸掛在路邊的五星旗，並把五星旗掉到附近的河道，遂暗中監視並要求增援。期間警員又見到被告再接連扯掉7面五星旗後，把旗幟棄置在地上，並再拆毀一面區旗，把它放在褲袋。警方當場拘捕被告，被告警誡下稱是因政見問題及醉酒影響犯案，他原本想找垃圾桶扔掉區旗。