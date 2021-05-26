「雲頂夢號」參與公海遊招攬千人　拒聘高風險地區船員

港府今日(26日)公布將在7月復辦郵輪「公海遊」，並向船員提供在港免費接種新冠疫苗。有郵輪公司表示，復辦公海遊的船隻需要1,000名船員，主要來自亞洲復航地區的船員，當中包括內地，但強調不會聘用高風險地區，例如印度、菲律賓、尼泊爾的船員，預料有近400名船員需要來港打針。

雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞表示，旗下的「雲頂夢號」將會參與公海遊計劃，船隻會在下月抵港，並在7月起會舉辦每周3次、每次約3至4日行程的航班。該郵輪原本載客量為3,650人，在政府規定下料可接載1,800名乘客，並會招聘1,000名船員，主要來自亞洲復航地區，並盡量安排一半船員在來港前接種疫苗，包括內地船員，但估計會有300至400名船員需抵港後才可安排接種。被問到各船員的來源地區，李則未有回答，但強調不會聘用高風險地區，例如印度、菲律賓、尼泊爾的船員。

為減低旅客感染風險，李稱乘客會被安排住在有露台的房間，登船時要先進行體溫檢測，並進行健康申報，在領取房卡時的同時，會接獲具藍牙功能的人流密度監測器，而監測器之間若距離太近便會響起，以提示乘客注意社交距離，而郵輪亦有職員會要求提醒乘客保持社交距離。至於若乘客持續違反規例的罰則方面，李指現時政府未有向他們交代具體細節，建議可參考新加坡，當乘客違反規例便向其發出警告信，並列入黑名單，將不能再參與公海遊。

另外，郵輪亦有一系列的防疫措施，例如增加清潔地方的密度，若有乘客出現發燒症狀，會為相關人士進行病毒檢測，若驗出帶有新冠病毒，便會把其與同行乘客送到指定隔離房間，並折返至港口，但對於其後的處理安排，則仍與政府當局商討。

問到市場反應，李鳳霞指台灣與新加坡已復辦郵輪遊近11個月，現時亦未發現有相關個案，故對香港市場有信心。對於政府要求乘客均需接種疫苗才能參與，條件會否太「辣」，她承認對目前客源有一定影響，但為了保證安全，仍會嘗試。她續指，復辦公海遊的條件，較酒店及主題樂園更為嚴謹，期望政府可放寬已接種1劑疫苗的市民參與，或接種2劑後不用再等2周亦可參與。