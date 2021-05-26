物業代理認賄賂上司　還押至6.9判刑

一名物業代理向上司提供約13萬港元賄款，以促成3宗總成交價逾6150港元的物業交易，早前被廉政公署起訴。被告今天（26日）在九龍城裁判法院承認３項向代理人提供利益罪。暫委裁判官余振邦將案件押後至6月9日判刑，以待被告的背景報告。被告暫時還押懲教署看管。

本案被告顧鎮輝（47歲），案發時為美聯物業代理(商業)有限公司（下稱「美聯」）的高級客戶經理。案情透露，被告案發時獲派往美聯在尖沙咀區的一間分行工作。當被告促成一項物業交易，美聯會分別向賣方和買方收取成交價的1%為代理佣金，然後按被告所得的代理佣金，計算其每月的銷售佣金。該分行的高級營業經理，亦會就被告促成的物業交易賺取主管佣金。

於2017年2月底，上述高級營業經理吩咐被告為客戶物色商用物業。經該高級營業經理及被告推介，客戶最終以共逾6150萬港元，購入3個分別位於筲箕灣及灣仔的商用物業，每個物業成交價分別為920萬、2500萬元及逾2730萬港元。美聯其後就該3項物業成交，向被告及該高級營業經理分別支付銷售佣金共約31萬港元及主管佣金共逾16萬港元。而被告為了得到該高級營業經理的協助，同意把自己從上述交易中獲取的銷售佣金，在扣稅後分一半給該高級營業經理。被告先後向該高級營業經理提供3筆賄款，每筆由約9800港元至約6.29萬港元不等，共約13萬港元。