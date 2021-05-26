超級血月現身　多區海濱塞滿人

月全食及「超級月亮」的罕見天文現象將於今晚出現，兩個現象一同出現，更會令月球會呈現銅紅色，又稱為「超級血月」！天文台預計，今日(26日)月球會在晚上6時56分升出地平線，隨即進入月全食的階段；市民能夠於東南偏東和視野廣闊的地方，例如大埔、黃埔、杏花邨及西灣河海濱等將是最佳欣賞地點，而專家推測下次超級血月將於2033年出現。

天文台預料，今日月食現象始於晚上7時09分，7時19分食甚，即月球圓面中心和太陽圓面中心最接近的時刻，而由於今晚正好遇上「超級月亮」，月亮直徑會較平日大約7%。由於太陽有很多顏色，當月全食發生時，地球的大氣層會將太陽的紅色光線折射到月球表面，令市民看到一個紅色的月球，形成「超級血月」，整個現象維持只有19分鐘，直至7時28分結束。至於月偏食階段時，因彼時月球已升得較高，相信全港大部分地方，在晚上8至9時望向月亮，都能看到月偏食，晚上9時52分半影食終。

至於觀賞「超級月亮」的絕妙位置，其中方位選擇東南偏東、視野廣闊，及開揚地方，其中黃埔的海濱，望向鯉魚門方向，或在杏花邨、西灣河海濱，新界則可選擇大埔或屯門海濱等。

東網記者今午約5時到大埔海濱公園現場視察，一眾市民已於公園等候賞月，人頭湧湧，有市民帶同一家大細前來賞月，亦有攝影發燒友早早「霸位」。攝影友何先生表示，今日為了觀看月食，特意請了半天假，約下午4時許來到大埔海濱公園，並帶備長鏡和腳架等攝影器材，他形容是十分期待，「第一次觀看月食」。他說，拍攝月蝕還須靠運氣，如果太多雲便拍不到，而且為了獲得較佳的拍攝質素，因此特意提早前來視察環境。

另一攝影友梅先生表示，今午6時許來到現場設置裝備，表示十分期待月全食的出現，但擔心會受到天氣影響，而看不到月食，畢竟十幾年才出現一次。

市民廖先生表示，今天天氣不錯，且十分期待觀賞月食，於是攜同一家人前來賞月。同行的小朋友則表示天氣很熱，但仍想看到月亮，因為是難得一見的紅色。