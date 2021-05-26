沙田濾水廠保安斬死同事　誤殺罪成明天判刑

在沙田濾水廠工作的保安員，3年前在開工前出拳襲擊一名剛到該處上班僅5天的同事，並趁他負傷報警時，揚言「剁X死你」，再用菜刀連斬他的頭及頸3下，他當場死亡。 這名保安本月初起，於高院原訟庭就一項謀殺罪受審。至今日（26日）由4女3男組成的陪審團經過接近6小時退庭商議後達成裁決，以5比2大比數裁定被告謀殺罪罪名不成立，但以同樣比數裁定被告誤殺罪成。法官押後至明天（27日）聽取辯方求情及判刑。

60歲被告章美德，被控於2018年8月5日，在徑口路沙田濾水廠保安亭內，謀殺吳崇禧，死者當時59歲。他在案件開審前曾向控方提出承認誤殺，但不被接納，案件因此需要開審。

控方證供指，被告自2014年起在事發濾水廠工作，而死者則在被殺前4天入職。案發當天2人均當值夜班。傍晚6時許，2人先後在保安亭準備開工時，被告出拳打死者的背部、腹部及右眼。死者致電報警，被告則離開保安亭往更衣室，從自己的儲物櫃取來一把菜刀後折返。當死者第二次報警求助，被告便用菜刀自上而下斬向死者的頭顱，再2次劈向其後頸位置。

被告行兇後自行報警，他警誡下被告稱連日與死者爭吵，當死者表示會報警後，他怒不可遏，因此用刀斬死死者。他又指犯案前曾與死者有過瑣碎爭執，行兇之前突然覺得想教訓死者。當他斬死者第一下時，死者曾想逃跑，到斬第三刀，死者已失去知覺並躺在長椅下。被告早前曾出庭自辯，期間聲稱於1990年代曾任職警務人員。