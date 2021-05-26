垃圾蟲猖獗　郊野公園燒烤場關閉8個月　垃圾量仍高逾2000公噸

疫情下市民無法外遊，改到郊野公園及行山遊玩，令亂拋垃圾問題日趨嚴重。環境局局長今日(26日)向立法會遞交的文件顯示，即使去年郊野公園內所有燒烤場地及露營場地關閉8個月，去年的全港郊野公園垃圾總量仍達到2,316公噸，與2019年的2,544公噸相若。

環境局表示，過去3年全港郊野公園垃圾總量遞減，垃圾總量在2018、2019及2020年分別為2,943公噸、2,544公噸及2,316公噸。其中去年3月在郊野公園收集的垃圾總量屬全年最高，達312公噸。

垃圾量看似下跌，但郊野公園內燒烤及露營場地去年3月28日至5月20日期間曾關閉，並於去年7月15日起再度關閉至今，故郊野公園的垃圾收集總量明顯減少，惟整體垃圾量卻沒有大跌，漁護署則指沒有郊野公園的遊人及收集垃圾量。

至於過去3年郊野公園的遊覽人次則相若，在2018、2019及2020年分別為1,230萬、1,100萬及1,200萬人次，去年12月單月就有136萬人到訪郊野公園，創過去3年的單月人次高峰。漁護署去年安排了42次特別行動，就郊野公園遊人須保持地方清潔作出口頭勸喻，以及就亂拋垃圾的行為發出77張定額罰款通知書。

本港垃圾污染問題嚴重，街道、郊野公園、行山徑及海岸滿布垃圾卻「無人理」。過去不時有團體自組義工團「執垃圾」，但助力有限，東方報業集團早前就獻出藍圖，建議安排被判社會服務令的刑事犯清理垃圾，而「垃圾蟲」亦應被判罰執垃圾，港府也可效法新加法，讓屢勸不改的慣犯，穿上螢光背心執垃圾，增加羞恥感作反省。