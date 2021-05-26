稱壹傳媒短暫停牌　小股東質疑高層蓄意誤導　要求執法機關徹查

保安局在本月14日根據《國家安全法》，凍結壹傳媒黎智英持有部分資產，包括他持有的壹傳媒71%股份，估計超過3億港元。壹傳媒行政總裁及執行董事張劍虹在翌日(15日)強調，壹傳媒集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受事作影響。不過，壹傳媒股份自上周一(17日)開市前宣布「短暫停牌」，至今仍未恢復交易。有小股東今天(26日)在Facebook貼文，質疑張有關表述涉嫌蓄意誤導，已委託律師向執法機關正式投訴張及壹傳媒其他董事，又要求執法機關徹底調查事件。

該名小股東在貼文中引述《蘋果日報》在本月15日的報道，指張劍虹曾公開表示，「事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響」。該名小股東又指張在本月17日開市前承壹傳媒有限公司董事會命，發出「短暫停牌」公告，表示壹傳媒股份會短暫停止買賣。

不過，壹傳媒股份「短暫停牌」多日至今仍然未復牌，該名小股東更指有市場人士分析指或「復牌無期」，故質疑張作為壹傳媒有限公司行政總裁及執行董事，在本月15日公開指集團及《蘋果日報》的運作及資金財務「絕不受影響」，屬疏忽、不負責任或蓄意誤導的表述；又認為壹傳媒其他董事至今沒有更正或澄清，亦有同樣法律責任。

該名小股東表示，在取得相關法律意見後，今天已委託律師向執法機關正式投訴張劍虹及壹傳媒有限公司其他董事，又要求執法機關徹底調查事件。