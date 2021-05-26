2016立會IT界種票案　的總幹事認招攬人頭候懲

2016年立法會資訊科技界選舉發生賄選及種票事件，有36人以虛假資歷登記成為該界別選民。其中的士司機從業員總會（下稱的總）幹事雷亞福不但誘使當時還只是中學生的兒子一起參與，及透過兒子及胞妹招攬更多參與者，胞妹更於招攬時不諱言是「涉及政治嘅種票」。雷與兒子、胞妹、及其妹夫的姐夫4人，昨日（25日）已於區域法院認罪，控方延至今日（26日）在庭上宣讀案情。他們獲准繼續保釋外出，待同案其他被告案件審結後，於8月26日求情。

本案涉及14名被告，其中4名被告認罪，即雷亞福、雷偉芳及雷敬賢承認一項串謀在該選舉中作出舞弊行為提供利益予他人、雷亞福及陳琪南另再承認一項在該選舉中作出舞弊行為接受利益罪。雷偉芳是雷亞福的胞妹，而雷敬賢則是雷亞福的兒子，陳琪南乃雷偉芳丈夫的姐夫。據4人今日同意的案情，雷氏兄妹有一個微訊群組，而4人分別共同或與他人透過其他微信及WhatsApp群組溝通。

雷亞福在2016年4月透過群組先邀請胞妹雷偉芳參與種票勾當，登記成選民後按指示投票，並指可獲1000港元報酬。雷偉芳一度稱是「買票」，雷亞福更正她「應為種票」。及後，雷偉芳與雷亞福兒子雷敬賢又分別透過各自的通訊群眾進行招攬。雷偉芳表示計劃涉及「政治嘅種票」，更着群組成員想清楚才參加，及要保守秘密。陳琪南隨後表示願意加入。而雷敬賢邀請朋友參與時，就表示會向朋友抽佣150港元。他們把收到資料整合後，再發送予雷亞福，由雷亞福發予他人進行相關會藉的登記。選舉事務處其後接獲有關界別分組投票人的登記表格，有涉案申請者卻在表格上，把工程師的英文「Engineers」寫錯成「Enginess」。

同年5月，雷亞福發訊息表示「有錢分啦」，雷偉芳及雷敬賢便各自通知參與者。至7月，雷亞福及雷偉芳接獲候選人楊全盛的宣傳照，被指要投票予楊，雷偉芳於是轉發訊息予其他參與者，雷子亦向招攬的友人指，要投票給「唔係莫乃光嗰個」。4人事後被捕，雷偉芳、雷敬賢及陳琪南均招認參與其中，雷敬賢並稱案發時仍就讀中六，應父親要求登記成為該界別選民，並招攬其他成員，並曾囑咐成員不要接聽記者來電。