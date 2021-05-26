增10間非急症醫院可作特別探訪　家屬須經病房職員預約登記

本港疫情漸趨穩定，醫院管理局今(26日)宣布，將於周末開始進一步擴展特別探訪安排，由8間增加至18間非急症醫院，當中包括九龍醫院康復大樓、東華三院黃大仙醫院、沙田醫院（不包括精神科病房）等。該局指，就其他的醫院及病房，院方會繼續在可行的情況下作恩恤安排或視像探訪。

新增特別探訪安排的共有10間醫院(見下表)，每間病房會根據實際運作情況安排探病限額，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院。

局方提醒，進行探訪的家屬須持有72小時內的無染疫檢測證明，假如家屬定期探訪，則可每星期進行測試。另外，已完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天的探訪人士，亦可選擇在探訪前24小時內進行抗原快速測試。而使用抗原快速測試的安排，亦會擴展至恩恤或緊急探訪安排。

使用抗原快速測試的人士需自行購買試劑在家預先完成測試，並提供能同時顯示陰性測試結果、測試者樣貌、日期及時間的照片，並於進入病房前連同該抗原快速測試的包裝及使用說明書，以及接種疫苗紀錄予病房職員核實。

探訪人士亦須在進行探訪前24小時內，透過「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。「醫院探訪二維碼」分別於醫管局網頁及流動應用程式「HA Go」展示。

新增特別探訪安排的10間非急症醫院：

港島西醫院聯網

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）

九龍中醫院聯網

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

九龍西醫院聯網

●明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部

新界東醫院聯網

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

新界西醫院聯網

●小欖醫院