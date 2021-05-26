涉強姦非禮親女4年　剷車司機高院受審

剷車司機被指自2015年起的4年間，多次性侵犯其當時僅12歲的親生女兒，包括撫摸身體、強迫其替他手淫、口交，及後更涉嫌強行奪去其初夜其後再多次強姦她，又強迫她服用避孕藥。女兒一直啞忍直至去年3月終情緒爆發，把事件告之社工等最終報警揭發事件。涉事父親其後被捕，於今天（26日）在高院否認7項非禮、強姦及亂倫等控罪，控方將於明天（27日）開始傳召證人。

現年49歲的被告分別被控1項非禮、2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、3項強姦及1項亂倫罪。首4項控罪指被告於2015年在家中非禮及強姦當時12歲的女兒X，其餘2項強姦及1項亂倫罪則於2016年9月至2019年9月發生，其中1項強姦罪在福建漳州市發生。至最後一項控罪發生時X為16歲。

控方開案陳詞指，X於2003年出生，與被告、母親及兄長同住。2015年某晚，被告趁家中只有他與X時，向X稱他房間的床較軟，叫X到他的床上睡覺。期間被告趁機撫摸X的腰間至胸部，X當時感十分驚慌只懂震抖，被告則提醒X不要將事件告知他人。同年被告亦曾分別強迫X替他手淫及口交。同年某日，被告更趁與X一同睡覺期間強姦她。據X稱約於2016至2017年，被告又曾於半夜乘X上廁所期間，於洗手間內強姦X。被告並沒有使用避孕套，卻強迫X服食避孕藥，但X服食2至3個月後便私下停藥。

控方又指，X於2017年至2018年曾交男友，但被告見到她與男友一起時，便會發脾氣擲東西，最終X與男友分手。控方又指X於2019年2月，曾與被告一同返福建過年，當時X吃飯喝酒及洗澡後準備睡覺，被告卻進入其房間，稱想「扑嘢」後便將X強姦。被告其後與X母鬧離婚，並搬往另一單位。X最初與母同住，但母親只給她每天約50港元零用，被告卻每月給她約4000港元，X便搬往與被告同住。至2019年8月至9月，被告又與X性交，且曾使用性玩具狎玩X。直至去年3月，X終情緒爆發並把事件告之他人，社工得知事件後最終報警求助並拘捕被告。