壹傳媒股份明復牌勢「人踩人」　專家警告前景堪憂勿沾手

保安局局長於5月14日，運用《國家安全法》第43條，凍結壹傳媒大股東黎智英持有的71.26%股份，估計市值超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局並已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。及至周三(26日)，壹傳媒才發出通告交代事件。

宏高證券投資經理梁杰文表示，若然壹傳媒股份復牌，小股東應盡速沽貨止蝕，因有機會官司未完，公司已「乾塘」，流動資金隨時斷纜，小股東不值得繼續持貨等待。

回看壹傳媒周三(26日)的通告披露，於2021年3月31日，集團未經審核銀行及現金結餘約為5.21億港元，未償還銀行貸款總額為9,360萬港元，其他流動負債包括應付款項及其他應付款項總額為3.81億元，以及合約負債總額6,940萬元。管理層認為，自2021年4月1日起至少18個月，集團現有營運資金將保持足夠而毋須黎智英提供額外資金。由於目前已屆5月底，即該集團現有營運資金可能僅夠撐約16個月。

即將復牌的壹傳媒，股價過往經常大幅波動，立法會金融服務界議員張華峰直指，股價不尋常波動已引起廣大關注，因一間上市公司的股價波動配以成交量大，或涉重大風險，並影響眾多小投資者利益，作為上市公司有責任就異動披露訊息，以確保市場資訊有足夠流通。惟證監會「一路唔查，又或將調查時間拖得太長，都令市場對香港的金融監管有壞印象」。

持有壹傳媒股份兼投資者權益關注組召集人陳仲翔表示，對壹傳媒前景不樂觀，一來是因為大股東的資金被凍結，或影響公司營運之外，擔心公司復牌之後，股價會再次被舞高弄低。

他又斥責證監會，自去年8月以來一直沒有更新對壹傳媒股價異動的調查進度，「至少都要畀公眾知道係咪跟進緊」。事件拖了這麼久，令人覺得證監會這一類的監管機構很被動，令股市的壞人更放膽地去將股價舞高弄低。「好像早前例如微信女一類社交群組，會唔會叫人炒賣壹傳媒呢？我相信係有，但普通人根本調查不到這些資訊，一定要係監管機構先有這些權限」，他促請監管機構要主動出擊。

另外，壹傳媒股份自上周一(17日)開市前宣布「短暫停牌」，至今仍未恢復交易。有小股東今在Facebook貼文，質疑張有關表述涉嫌蓄意誤導，已委託律師向執法機關正式投訴張及壹傳媒其他董事，又要求執法機關徹底調查事件。