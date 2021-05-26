現行社交距離措施延長兩周　政府稱研誘因鼓勵打新冠疫苗

政府上月推行疫苗氣泡後，未有再放寬防疫措施。食物及衞生局公布，現行措施將繼續維持兩星期，直至下月9日，包括餐飲業務處所須按分類模式運作、酒吧兩人一枱、4人禁聚令等。政府亦正研究下一階段逐步有序回復常態的措施，當中會考慮如何進一步提供誘因，鼓勵市民接種疫苗。

現行社交距離措施將於明日(27日)到期，食物及衞生局發言人表示，雖然近日確診個案數目維持於低水平，但根據過往經驗，放寬社交距離措施有機會導致疫情反彈。香港目前的疫苗接種率仍遠低於可達致群體免疫的水平，如新一波疫情不幸來臨，並不足以築起羣體免疫屏障作保護，為嚴防疫情反彈，政府將繼續維持現行的社交距離措施兩星期，直至下月9日。

現時的社交距離措施包括將食肆分為4個營運模式，當中新增的C及D類，C類食肆即所有員工起碼已接種第1針疫苗，處所便可劃出一個指定範圍，範圍內可6人一枱，人數為店舖上限一半，宴會人數20人，營運延至晚上12時。而D類食肆即所有員工已完成2針接種，於14天後處所便可劃出一個指定範圍，範圍內可8人一枱，但客人需起碼已接種第1針疫苗，人數為店舖上限75%，宴會人數可達100人，營運延至凌晨2時。

至於原本的A及B類食肆，即不提供防疫措施的A類，需於下午6時後停止堂食，而B類即需要客人掃安心出行或「寫紙仔」填個人資料，可營運延至晚上10時。

酒吧、浴室、派對房間、夜店、卡拉OK場所等員工及顧客均須接種第一劑疫苗，後者另須使用安心出行應用程式。

群組聚集方面，婚禮、公司周年會及宗教等16歲或以上參與者，須打至少1針新冠疫苗，若不提供餐飲，室內最多容納50人，而室外則最多100人。