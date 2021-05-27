東方日報A1：千億沙中綫　通車無限拖延

耗近千億元公帑興建的港鐵沙中綫項目捲入造假、剪鋼筋等醜聞，項目內東鐵綫更換新信號系統亦發生連串事故，沙中綫過海段的明年首季通車目標勢將延遲。港鐵昨舉行周年股東大會，港鐵行政總裁金澤培承認沙中綫過海段如期通車的目標十分嚴峻，暗示很難做到。另有指沙中綫屯馬綫或於下月底全線通車，比今年第3季的目標通車日期稍為提早，金澤培稱屯馬綫全線通車準備得相當順利，政府正審批通車日期。議員批沙中綫項目「搞出個大頭佛」，認為過海段能否於明年內通車亦有隱憂，可能延至2023年，要求港鐵要給予交代。

沙中綫項目分為兩條走線，其中大圍站沿鑽石山、啟德及何文田一帶會興建新鐵路，並於紅磡站擴建月台將馬鞍山綫和西鐵綫匯合成為新的屯馬綫。另一條走線則是將東鐵綫由紅磡站擴建月台伸延過海至金鐘站，除了興建新過海鐵路，港鐵亦需為東鐵綫更換信號系統和新列車。

由於紅磡站擴建月台工程被揭發有人剪鋼筋等事故，導致屯馬綫被迫分成兩期通車，而過海段的通車日期則安排於明年第一季。然而，東鐵綫新信號系統因測試期間事故頻生，包括車務控制中心顯示屏未能標示列車位置，列車被新系統誤判衝過信號燈，以及列車入錯行車線等，導致原定去年中啟用的新系統一再押後至今年二月才運行。

金澤培昨再次重申，過海段通車涉及兩個關鍵工序，包括位於旺角東站至紅磡站之間的新舊路軌接駁，以及東鐵綫新信號系統和新9卡列車投入服務的情況，惟新系統及新車因測試事故而延遲約半年才投入服務，新舊路軌接駁相對要延遲，故要如期在明年首季通車，基本上很嚴峻，現時仍要視乎關鍵工序上能否追回進度。換言之，過海段將相當大機會延期通車。

屯馬綫方面，第一期大圍站至啟德站路段已於去年二月啟用，而餘下的第二期啟德站至紅磡站路段則計劃今年第3季通車。有指，屯馬綫第二期可提早在下月底通車。金澤培被問到有關傳聞時表示，港鐵早前已完成屯馬綫全線大型測試工作，通車準備相當順利，現正待政府審批通車日期。

立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌批評沙中綫項目已「磨得太耐」，據他所知，政府日內會公布屯馬綫全線通車日期，按以往慣例，一般會選擇公眾假期，故他預料下月27日機會較大。至於過海段或再延期，他稱沙中綫和高鐵一樣均由政府出資興建，再批予港鐵營運，因而「搞出個大頭佛」，認為未來不應再用該模式發展新鐵路。他又憂慮過海段明年都未必能通車，有機會要延至2023年，促港鐵要對公眾有所交代。

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