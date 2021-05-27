本地遊反應不似預期　黃進達冀公海遊予旅客更多選擇

疫情令市民禁足多時，港星旅遊氣泡又連番爆破，政府昨(26日)宣布郵輪「公海遊」最快7月底成行。美麗華旅遊總經理李振庭今早(27日)在電台節目表示，昨日已有2間大公司包團公海遊，相信以家庭客為主，預料至8、9月會有夫婦及單身客人參加，認為郵輪客流量大於飛機，旅客不需要「撲機票」等，對本港旅遊業有大幫助，亦向外界發出本港開始恢復旅遊的強烈訊息。

旅遊業議會主席黃進達表示，公海遊單價較本地遊旅行團高，單是2晚航程的入門價都要約1,000港元，希望復辦公海遊可為旅客提供更多選擇，同時提升旅行社業務，令本港的領隊及專營出境遊的旅行社，都能夠受惠。

黃又提到，本港早前第2次復辦本地遊，反應不如去年10月至11月首次復辦，認為可能首次復辦時，較適合本地一天遊的季節，相反今次天氣較熱，傳統上亦非本地遊出發的旺季，相信要到放暑假時，本地遊出團數目才會回升。他表示，現時有超過200間旅行社，向旅遊業議會登記，豁免隨團工作人員不多於30人的本地遊旅行團。

星夢郵輪副總裁葉靜文表示，將安排一周3航班，由兩日一夜至四天三夜行程，乘客需要帶上人流密度監測器，如果乘客間的距離少於1.5米，監測器會發出聲響，監測器亦有追蹤功能，知道曾有密切接觸人士。

她表示，船上不同地方有體溫監察、醫護人員及多間負壓病房，一旦有懷疑個案可進行核酸檢測，如果陽性結果，船上所有活動停止並即時回港。市場部高級副總裁李鳳霞表示，目前有一半員工完成接種疫苗，相信未來有更多完成接種疫苗員工來港。