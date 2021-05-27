大學谷針風氣不斷　樹仁大學推針後放假一天

本港新冠肺炎疫苗接種計劃反應遠遜預期，政府循多個渠道「谷針」，包括考慮讓公務員接種後有假期。「谷針」風氣更進一步蔓延到大專學界，繼早前多間大學要求宿生需接種疫苗或自費兩周一檢後，樹仁大學亦將推出鼓勵接種措施，全體教職員及學生在接受第一劑及第二劑疫苗注射後，將可休息一天，不作缺席處理，教職員則計入有薪假期。

樹仁大學協理副校長(大學行政)張少強今(27日)向全體教職員及學生發信，稱校方十分支持同學和教職員接種疫苗，並會以提供教育和便利的方式，鼓勵同學和教職員接種疫苗。信中提到，除有接種假期外，校方將與政府商討，安排外展接種計劃到校為教職員及學生接種，另會在新學年的大學迎新及開課活動中，邀請專科醫生到大學舉行資訊講座，加深師生對疫苗的認識。

本港多間大學均推出「谷針」措施，香港中文大學率先要求入住宿舍的學生須接種新冠肺炎疫苗或自費兩周一檢，其後有多間大學疑先後倣效，科技大學及理工大學要求學生及教職員於9月新學期前接種疫苗，否則須交病毒檢測報告；而香港大學則要求新學年入住舍堂及學院的宿生接種疫苗或可以每周自費檢測替代，嶺南大學亦有類似安排。