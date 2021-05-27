濾水廠保安誤殺同事　索精神心理報告6月判刑

沙田濾水廠一名保安員於3年前，用菜刀斬死剛上班僅5天的新同事。該保安員於高院原訟庭經審訊後，於昨日（26日）被裁定謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。法官原定在今天（27日）判刑。惟今天法官決定將案件押後至6月18日，屆時才聽取辯方求情，期間為被告索取心理及精神科報告，期間被告繼續還押。

60歲被告章美德被控於2018年8月5日，在徑口路沙田濾水廠保安亭內，謀殺當時59歲的吳崇禧。被告否認謀殺罪，並在案件開審前曾向控方提出承認誤殺罪，但不被接納。昨日陪審團商議接近6小時後，以5比2大比數裁定被告謀殺罪名不成立，但誤殺罪成。

據控方案情，案發當天被告與死者均當值夜班，兩人在保安亭準備開工時，被告先出拳打死者，死者致電報警，被告則離開保安亭，從更衣室取出菜刀後折返，斬死者的頭和頸，並在行兇後自行報警，他警誡下稱連日與死者爭吵，當死者表示會報警後，他怒不可遏，因此用刀斬死死者。被告早前曾出庭自辯，期間聲稱曾於上世紀80至90年代任職警務人員，其後於1990年代離職。