亞洲疫情嚴峻　何栢良對復辦東京奧運不感樂觀

原定去年7月舉行的日本東京奧運受新冠疫情影響而延期一年，港府日前宣布出資購入轉播權，屆時交由5間本地持牌電視台作直播或轉播。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(27日)在電台節目表示，對東奧如期舉辦不感樂觀，認為目前亞洲疫情嚴峻，質疑是否有條件及氣氛舉辦奧運。另外，他認為要為郵輪「公海遊」船員安排檢疫，包括3星期監察期。

何表示，亞洲地區疫情仍然緊張，更出現多宗死亡個案，認為若如期舉辦奧運，考慮到運動員需檢疫，估計運動員參與的意欲較低，認為若最終只有少數人願參與，就應盡早評估形勢考慮「止蝕」。他續稱，本港疫情平穩，而且運動員有接種疫苗，若奧運繼續舉辦仍可去參加，只要在當地不與其他運動員有太多近距離接觸仍屬安全，但回港後仍需要檢疫。

他又指，本地疫情目前大致清零，參加公海遊的市民完成接種疫苗及檢測，帶有病毒機會很微，但船員來自世界各地，因此需要確保船員抵港後已過潛伏期，他建議檢疫需包括3星期監察期，及安排2次抗體檢測，同時避免中間加插船員。

另外，他認為公海遊開始時不應豁免任何人士，如不容許兒童或不適合接種疫苗人士參與。他形容，船上不少措施的重點是人流控制，但醫學界發現空氣質素是重點，認為船公司應花更多心力改善空氣質素，包括增加鮮風量，或採用高效能隔塵網及殺滅病毒裝置，才能控制風險。