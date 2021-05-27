前年萬聖節蘭桂坊非法集結　科大女生囚10周

科大女學生前年萬聖節晚上戴上口罩，遊行至中環蘭桂坊，被控參與非法集結及違反《禁蒙面法》。她否認控罪，經審訊後於2星期前被裁定參與非法集結罪成，而違反《禁蒙面法》之控罪則不成立，至今天（27日）在東區裁判法院被判監10星期。裁判官王證瑜考慮到被告的年齡及學業，認為更生輔導對被告的作用不大，即時監禁是合適的判刑。

20歲被告余樂謠，被裁定一項參與非法集結罪罪名成立。控罪指她於2019年11月1日，在中環雲咸街與擺花街交界參與非法集結。辯方求情表示，當日被告因節日氛圍才深夜留在街頭，形容只是一時疏忽，而被告過往一直品學兼優，更生輔導對其作用不大。加上被告想在開學日前完成服刑，以繼續學業，故冀法庭不考慮刑期較長的拘禁式院舍，而直接判處監禁。

裁判官判刑時，提及被告獲多名親友寫求情信，其中一名親友在信中感謝被告，指自己患抑鬱症時，被告一直給予支持。 裁判官續指，雖然報告建議判處更生中心，但是被告快將年滿21歲，而且末完成學業，認為更生中心對被告的作用不大，適合判處監禁，並考慮被告熱心助人，可酌情減刑，最終判其監禁10周。