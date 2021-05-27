許智峯缺席中西區區會4個月　將喪失區議員席位

流亡澳洲的前民主黨議員許智峯，已缺席中西區區議會4個月，該區議會今日召開大會，其前黨友兼中西區區議會主席鄭麗琼表示，如果按照連續4個月缺乏區議會會議即喪失議席的規定，許智峯的議席將會去到後天（29日）結束，所以許的名牌仍然存在。

鄭又指對於許的議席會否被取消並不清楚，指應是由民政事務總署決定。中西區民政事務專員梁子琪表示，許若缺席4次區議會會議則會理論上喪失議席，但對議席的最終定案則着傳媒詢問民政事務總署。

正被香港警方通緝的許智峯，去年底在保釋期間以公務外訪為由前往丹麥，卻沒有按原定日期返港，還突然宣布已流亡海外，他離開丹麥轉到英國逗留3個月後，又舉家移居澳洲。當時外界關注許是否仍可獲發酬津，民政事務局最終決定暫停發放許自去年12月3日後的酬津。

實際上，許潛逃亦早有迹可循。他去年底離港前已官司纏身，包括在2019年被指於「光復屯門公園」遊行後，聯同另外3人，刑事毀壞一名男子電話內的數碼檔案，許當時被控意圖妨礙司法公正罪、不誠實取用電腦罪及刑事毀壞罪。去年他與另外兩名立法會前議員陳志全及朱凱廸，涉立法會三讀《國歌法》期間潑臭水事件被捕，被控一項藐視罪及一項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而企圖施用有害物品罪。