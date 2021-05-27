疑涉騙案遇查反抗　港大內地生否認襲警

一名在港大就讀的內地男生，被懷疑是電話騙案騙徒，在遭警員截查時，男生涉嫌抗拒警員，結果被控3項襲警罪。男生否認控罪，今天（27日）在觀塘裁判法院受審。

操普通話的20歲被告杜立衡，涉案時為港大統計學和金融學系學生，曾報稱其父親在內地負責稅務工作的官員。他否認3項襲警罪。控罪指他於2020年9月3日，在牛頭角彩盈邨某座的後樓梯，襲擊警員黃榮德、陳毅汛及李慧玲。被告較早前另被控以欺騙手段取得財產罪，但其後控方決定撤控。

秀茂坪刑事調查隊警員黃榮德作供表示，他在去年9月3日接獲1名鄧姓市民報稱遇上騙案，他與隊員在約下午3時半，陪同鄧到彩盈邨住所一帶埋伏。其後被告在鄧所住樓宇的電梯大堂出現，乘升降機至3樓。鄧指被告為騙徒，黃便上前向被告出示委任證，先以廣東話表明身份，但遭被告撥開手臂並想逃跑，他遂與隊員上前試圖捉住被告，並用普通話再表明身份。惟被告一直掙扎，拉扯至樓層防煙門內，才成功制服被告及鎖上手銬。黃表示從被告身上，搜出1張聲稱是中國公安的證件，證件上姓名為杜立強（音譯）。他表示在制服被告後，發現其左前臂擦傷。

另一名警員陳毅汛就供稱，有市民報案稱遇上電話騙案，騙徒自稱公安，約受害人在彩盈邨見面。陳表示當黃出示委任證，被告撥開黃的左手及想逃跑，他與其他警員上前協助。當時他用右手捉住被告左手，被告用力掙扎及用右膝撞他左腹，他遂用左手捉住被告右膝，被告繼而用右手大力捏他左手及左胸。陳又指，他曾用普通話警告被告，要求被告不要反抗，但被告繼續掙扎，他們在防煙門內將被告雙臂拉向身後及鎖上手銬，及後帶被告到後樓梯間，並讓被告伏在地上。