中大學生會擬獨立註冊　日後自行承擔法律責任

香港中文大學早前與中大學生會幹事會「割席」，要求該會註冊為獨立社團或公司，自行負擔法律責任。香港中文大學學生會代表會前日(25日)召開第一次常務會議，以23票贊成、0票反對、1票棄權通過中大學生會於6月30日前進行獨立註冊之議案。

據中大校媒報道，中大學生會代表會通過獨立註冊的議案。主席黃博翰在會上陳詞，指學生會的生存基於與校方的關係，校方提供的行政支援太過重要，註冊是為了在僅餘的空間下尋求最後的生存空間。議案通過後，將索取法律意見，然後舉行全民諮詢以及屬下團體聯席會議，向中大同學交代及聽取意見。由於代表會本身已是最高民意授權機構，且校內各種投票參與度低，因此認為毋須事前進行公開諮詢。

幹事會臨政主席馬活言亦在會上表示，如學生會在限期前不進行註冊，學生會和代表會就可能被校方再進一步打壓，而當日幹事會總辭就是為了繼續服務同學，如今不註冊就是違背當日的初衷。

翻查資料，香港多間大學的學生會已自行向警務處進行社團註冊，包括香港大學、香港理工大學、香港科技大學等，而香港中文大學則根據《香港中文大學條例》成立。