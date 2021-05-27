慎防黎智英轉移資產 保安局去信銀行若處理其帳戶或面臨監禁

正於赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，早前被保安局局長運用《港區國安法》第43條，凍結其持有的71.26%股份，估計市值超過3億港元，另他持有的3間本地銀行帳戶亦被凍結，當局已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。今日(27日)有外電報道，局長日前向黎智英、滙豐銀行和花旗銀行發出署名信件，要求銀行不要就黎的戶口和指名財產作任何交易，包括出售、轉讓、用作抵押或轉移至香港境內外，否則可能會面臨最高7年監禁和罰款，但未有說明由銀行哪位員工承擔法律責任。

署名信件中，列出黎智英3間英屬處女島註冊公司、所聯繫的7個香港戶口，又提到相關指示在2023年5月才到期。

外電表示，黎智英曾表示因應政治壓力，大量財產早已移離香港，黎的財務顧問指這些財產遍布亞洲和北美，包括台灣物業、加拿大酒店，以及價值數以千萬美元的美股，現正尋求律師意見，以了解可以如何挑戰凍結財產決定，以及對離岸資產的影響。

外電引述3名高級私人銀行家和3名企業律師指，當局是第一次把國安機制延伸至銀行界精英階層，暴露客人和高級財務經理面對的風險。據指，華僑永亨銀行亦在凍結戶口名單之內，但未知該行是否亦有收到有關信件。

花旗銀行發言人表示，不會就個別客戶情況作出評論，該行在全球業務所在地均需遵守所有當地相關法例。滙豐及華僑永亨銀行發言人則不作評論。

香港金融管理局發言人稱，銀行業必須配合執法機構的刑事調查，包括根據相關法令凍結資產，而該局未有參與刑事調查，故不予評論。