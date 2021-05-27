黎智英壹傳媒申請挑戰搜查令　高院押後判決

警方國安處去年8月拘捕壹傳媒黎智英、其2名兒子和多名壹傳媒高層，並從壹傳媒大樓檢取大批資料。壹傳媒和黎智英等人其後分別提出民事訴訟，要求法庭下令警方歸還涉及法律專業保密權（LPP）的資料及新聞材料。案中10名原告申請修改原訴傳票內容，除挑戰警方取得手令的合法性外，更要求法庭頒發臨時禁令，禁止警方使用檢取得來的資料作為檢控證據。高院一連4日開庭處理壹傳媒及黎氏等人的申請，至今天（27日）與訟各方終於陳詞完畢，法官陳嘉信決定押後裁決。

10名原告包括黎智英、其2名兒子黎見恩和黎耀恩、壹傳媒營運總裁兼時任財務總裁周達權、行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光、壹傳媒有限公司、蘋果日報慈善基金、蘋果日報有限公司及壹傳媒管理服務有限公司。

法官陳嘉信表示，今次聆訊涉及複雜的爭議，原告一方希望法庭盡快作出裁決，法庭留意到黎智英等3名原告正面臨刑事檢控，今次裁決結果有可能影響他們的刑事案件的調查，詢問警方有關刑事案的進度。代表警方的資深大律師表示，黎智英分別被控欺詐及違反《港區國安法》，欺詐案已排期於明年3月開審，國安案件則將於下月15日在西九龍法院再訊，但國安案件似乎不會在短期內開審。

就欺詐案，黎智英、周達權和黃偉強被控欺詐罪，控罪指他們涉嫌違反地契使用將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益。至於國安案件，黎智英除了被控勾結外國勢力危害國家安全罪，亦被加控一項串謀勾結外國勢力危害國家安全罪，及一項串謀妨礙司法公正罪。