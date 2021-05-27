壹傳媒股價再度出現異動　團體到廉署舉報證監會涉包庇

壹傳媒股份自上周一(17日)開市前宣布「短暫停牌」後，事隔不足2個星期於今日(27日)復牌，惟股價再度出現異動。有團體今午到香港交易所位處的交易廣場平台聲討證監會及壹傳媒，再轉到廉政公署舉報證監會涉嫌包庇企業。

蘋果惡行關注組指出，壹傳媒大股東黎智英因觸犯《港區國安法》被凍結資產，其中包括超過7成的壹傳媒股份，直接影響股份的市場流通量，壹傳媒亦極可能出現資金鏈斷裂等不利股價及企業營運的情況，理應繼續停牌直至完成檢控審訊程序，以在這段不確定時間內保障投資者的利益。關注組指已向證監會4次投訴壹傳媒股價異動的情況，但一直石沉大海，他們直問證監是否怕了壹傳媒，嚴正譴責證監會極不負責任、放任不管、有失職守，甚至涉嫌存有內幕交易的不當行為。

另外，壹傳媒現時的未經審核銀行及現金結餘只剩約5億港元，關注組指已到危險水平，促請證監會「唔好等到最後一蚊都用晒，先出嚟做嘢」。關注組其後轉往廉政公署舉報證監會涉嫌包庇壹傳媒，縱容股價出現異動情況牟利。他們指香港作為國際金融中心，不容存有任何金融交易污點，期望廉署主持公道徹查事件。