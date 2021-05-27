房委會上年度公屋落成量僅得6261單位　創10年新低

公屋輪候者噩耗！香港房屋委員會公布過去10年公營房屋實質建屋量，上年度公共租住房屋建屋量創自2011/2012年度的10年新低，僅建成6,261個單位。而公營房屋實質建屋量（公共租住房屋以及資助出售單位）亦創9年新低，僅落成11,261個單位，換言之公屋輪候時間勢必再延長。

房委會委員招國偉指，房委會早前預測2021/22年度公屋／綠表置居計劃建屋量為6,300個單位，與目前的實際建屋量相若。他又估計，房委會覓地及改劃用地的時間未必年年一致，目前房委會預計2021/22年度的公共租住房屋／綠表置居計劃建屋量為22,600個單位，若計算平均數，連同上個年度，公屋每年平均建屋量約為萬餘個單位。

惟他坦言，目前每年公屋落成量僅與新家庭申請者數量相若，換言之政府無時無刻都在「追落後」，認為需待2025年或之後公營房屋落成量有所增加，方能紓緩公屋輪候時間長的問題。

房屋委員會本月剛公布最新公屋輪候冊數字，截至今年3月底，約有15.33萬宗一般公屋申請，以及約10.05萬宗配額及計分制下的非長者1人申請，合共25.38萬宗。一般申請者的平均輪候時間為5.8年，當中長者1人申請者的平均輪候時間為3.6年，較上次公布分別升0.1年及0.2年。翻查資料，公屋平均輪候時間自1999年3月底的平均輪候時間為6年，並於翌年3月底跌至5.3年，換言之目前輪候時間為逾20年來新高。