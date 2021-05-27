調查指7成人支持發展電競　促港府加大資源

發展電子競技成全球大趨勢，2022年中國杭州亞州運動會更把電競納入正式競技項目之中。香港浸會大學研究團隊一項調查訪問約1,500名市民，發現超過7成受訪者支持香港發展電競，但公眾對電競認知不足。團隊認為政府應把握機遇，為本港訂定電競的發展政策，同時增加資源及提升硬件，鼓勵院校提供與行業相關的學術課程，以培養電競專業人才。

浸大團隊去年4月至12月以電話訪問約1,500名市民，發現逾7成人表示支持香港發展電競，近7成認為政府應資助電競發展，惟有近2成人更不清楚電競將在下屆亞運成為正式項目，更有約一半受訪者認為電競等同電子遊戲，不同意及不認為電競可成為亞運項目，顯示市民對電競缺乏了解。

團隊又以問卷訪問約2,100名大學及中學生，以了解其參與電競的情況，當中有48名中學生及56名大學生曾參與電競比賽，分別有約69%和63%表示他們得到父母支持參與電競。他們認為香港電競發展不佳、缺乏電競資源等原因，均是影響其是否參加電競比賽的原因。

帶領研究團隊的浸大社會科學院副院長（發展）兼體育、運動及健康學系教授鍾伯光表示，發展電競是全球電子科技、體育、娛樂事業的大趨勢，公眾普遍對此態度正面。他認為港協暨奧委會應該審視香港電競總會的管治架構和長遠發展方向，並考慮其在電競的法定地位，包括組織香港電競代表隊備戰亞運會，而政府亦應制訂給予職業選手的培訓和比賽的資助，並制訂退役後的保障計劃，讓年輕人放心投身電競行業。