團體促增加海外醫生專科培訓機會　林正財強調修例無政治目的

本港醫生人手不足，政府擬修例允許合資格的非本地培訓醫生在本地公營機構工作5年後，可免試獲正式註冊。有關注政策團體表示，現時非本地培訓醫生在港行醫仍有多種阻礙，促政府增加對專科培訓的投資、考慮為非本地培訓醫生提供實習機會，以及明確事業發展路徑。

團體與在港執業的非本地培訓醫生進行訪談，發現他們來港行醫面對重重關卡，包括不合理的實習安排、過於艱深及廣闊的執業試，亦缺乏升遷及培訓階梯等。團體建議香港應加強醫療人手規劃的管治，例如醫院管理局應定期公布醫生空缺，政府亦應預留撥款聘請醫生人手等。

現時未完成全期實習的非本地培訓醫生不可參加執業試，故在海外取得專業資格的醫生，如要在港考執業試，仍要先進行實習。團體建議政府允許獲醫生資格，但未完成全期實習的非本地培訓醫生參加執業試，並為他們提供持續培訓的機會。

不過，引入外地醫生惹來不少疑慮，擔心拖低本港醫療水平。同場的行政會議成員林正財多次被問到修例是否為引入內地醫生鋪路，他強調今次修例純粹為解決香港不夠醫生問題，整件事沒有政治目的，亦沒有為其他地方來港的醫生提供方便門，批評以往提及醫生供求均有不少陰謀論，與政治等議題掛鈎，希望大眾實事求是檢視引入非本地培訓醫生一事，又指有信心幫香港「把握住醫生水平嘅呢一條線」。

他又承認，政府過往10至20年的確犯了錯誤，令醫科生名額減少，現時正值人口高速老化，希望修例至少能提供途徑予「識講廣東話、識英文」的在外讀醫香港永久性居民來港行醫，但目前仍難預計修例後海外港人醫生反應如何。