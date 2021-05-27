支聯會擬5.30及6.4舉行遊行集會　警方已發反對通知書

支聯會擬申請於本月30日舉行六四遊行及集會，以及於6月4日舉行燭光集會，據了解，警方今日(27日)已就上述兩日的活動發出反對通知書。支聯會副主席鄒幸彤接受查詢時表示，已收到相關消息，料對此提出上訴。

警方表示，根據法例第599G章《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》，及政府於昨日(26日)在憲報刊登的公告，任何人於本月27日至下月9日期間內，除非獲得准許，否則皆不得在任何公眾地方進行多於4人的群組聚集。

警方又指，合理地相信即使對上述集會施加相關條件，亦無助維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由目的，故反對支聯會申請舉行的遊行及集會。

保安局局長李家超回應有關決定時表示，警務處處長按照公安條例賦予的權利作出決定，對六四遊行集會發出反對通知，任何人牽涉未經批准集結，無論是參與或者宣傳均屬違法，參與有關違法活動，一經定罪最高可判監禁5年，宣傳違法活動，一經定罪則可判處1年。李又指法庭近日亦處理有關非法集會的案件，勸喻市民不要以身示法。

對於澳門政府明確指出六四集會「結束專政」違法，本港又是否違法？對此李沒有明確回應，指不討論某些行為是否違法國安法，但強調任何涉及組織、策劃及實施推翻國家政權、顛覆國家政權罪均會嚴肅跟進。

另外，支聯會昨日(27日)去信政務司司長張建宗，按《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的規定，申請准許群組聚集。政務司司長辦公室發言人今回應傳媒查詢指，鄰近多個地區疫情出現反彈，港府絕不能掉以輕心，並須採取一切「外防輸入、內防反彈」的措施嚴控疫情。發言人表示，為保障公眾健康，在疫情仍然持續期間，不建議舉辦涉及大量群眾、且人與人之間接觸時間較長、較難控制人數、及難以確保有效落實社交距離的聚集活動。