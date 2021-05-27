毛孟靜住所僭建屋宇署未執法　高院拒受理基金覆核

一間基金公司去年向屋宇署投訴，指前議員毛孟靜位於淺水灣道的寓所有僭建物，但獲回覆指相關未獲授權建構物沒有即時危險，故未有發出清拆令。該基金不滿屋宇署拖延執法，入稟高院申請司法覆核，要求法庭下令屋宇署再次考慮是否採取執法行動。高院原訟庭法官周家明今年3月開庭，聽取基金的許可申請，至今日(27日)頒布判詞，決定駁回基金公司的申請，拒絕批出覆核許可。但考慮到基金並非出於私人利益興訟，未有頒令要基金向屋宇署支付訟費。

涉案物業由毛孟靜丈夫Philip Arthur Bowring持有，Bowring在案中被列為與訴訟有利害關係人士。他於1985年6月以112萬元購入該物業，該物業位於地面的開放式車房，疑被人加建圍牆、大門及窗戶，變成一間可獨立住人的屋宇。提出訴訟的基金指，它於去年先後兩度去信屋宇署，敦促屋宇署就該物業的僭建問題採取執法行動。屋宇署在回信中雖確認相關建築物中有僭建物，但稱近期巡查後，認為有關建構物未見有即時危險或影響環境，不足以令屋宇署發出清拆令。基金不服該決定，遂提出司法覆核。