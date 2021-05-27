小一派位結果下周三至四公布　近80%獲派首三志願

教育局今日(27日)表示，2021年度小一統一派位結果將於下周三至四透過郵遞方式公布。本年共有24,211位兒童參加小一統一派位，獲派首三志願學校的兒童共有18,645人，佔整體77%，而自行分配學位及統一派位階段獲派首三志願的兒童合計，整體滿意率則有88.1%。家長須於6月8或9日的指定時段，到獲派的學校辦理註冊手續。

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，是不受學校網限制的，家長可選擇不超過3所在任何學校網的學校，餘下90%的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,643人，獲派乙部學額的佔21,568人。

教育局提醒，曾於今年1月30日或31日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將會在6月2日至3日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。倘若家長在6月4日仍未收到，可於6月5日至6日到指定的領取中心取回。如家長早前已同意透過手提電話號碼接收派位結果，則會透過電話短訊得知。

因應新冠肺炎疫情發展，教育局安排家長在6月8日或9日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月10日上午9時至正午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。家長若未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

跨境學童的家長或個別身處外地的家長，則可在指定的註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦的方式辦理入學註冊手續。