刑毀天橋案　被告辯稱逃跑因誤會警為福建幫

3名女子涉嫌於去年中，在炮台山一條行人天橋噴字，被控刑事損壞及管有物品意圖損壞財產罪。3人均不認罪，昨日（26日）於東區法院受審。聆訊今天（27日）繼續，裁判官裁定控罪之表面證供成立，其後其中一名被告選擇自辯。她辯稱住在北角，當晚落街買糖水時，在行人天橋上聽到後方有人大叫，她轉身看見一名「大大隻隻，黑黑實實」男人飛奔而來，她以為對方是「福建佬」，才向前逃路，最後在天橋底被警員拘捕。案件現押後至6月10日結案陳詞，期間各被告續准保釋候訊。

本案首2名被告，24歲侍應林燕虹和29歲售貨員林瑋婷，同被控一項刑事損壞罪，指她們於2020年4月6日，無合法辯解而損壞炮台山港鐵站B出口連接福元街的行人天橋。26歲的第三被告滕克恬則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，即在同日同地管有一支噴漆。

滕克恬今天自辯表示，她在一間資產管理公司當投資顧問，於北角堡壘街居住。當晚她和朋友落街買糖水，行經一道天橋時，突然身後有一名男士跑向她。她感到害怕，連忙跑下樓梯，結果在地面被警員截停。她事後才知該男士是警員。

滕續稱，其背包內藏有一支噴漆及一雙手套，但不是用來塗鴉破壞。她因為新屋入夥，正添置新傢俬，為了把傢俬改色，才跟母親借來噴漆，準備當晚把噴漆及手套歸還母親。控方盤問指，質問被告是否迫切要將物品歸還，被告表示只是買糖水時，順便把物品歸還母親。