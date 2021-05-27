首宗管有索帶被定罪案上訴　法官指中英文法例有分歧

2019年11月2日維園發生警民衝突，地產經紀陳俊傑當日被搜出一包共48條索帶，他於去年8月被裁定管有工具適合作非法用途罪成判囚5個半月，成為首宗管有索帶經審訊後被定罪的案件。該經紀在監獄服刑1個月後獲保釋等候上訴，上訴庭今（27日）開庭處理其推翻定罪及減刑的申請，擬就條文定義作出詮釋，及就控罪訂立量刑指引。惟法官甫開庭便指出，法例條文的中英文版本的含意或有分歧，故指示控辯雙方再就此陳詞，把案押後至8月6日處理，被告續准保釋。

上訴人是32歲被告陳俊傑，他被控於2019年11月2日，在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界管有一包索帶。裁判官早前裁決時指，涉案索帶可快速接駁加長用以綑綁，觀乎過去屢有示威者把拆毀的欄杆去組合成路障，加上被告的裝束，可推論他是意圖用索帶綑綁物品成大型組合物，作武裝衝突、毆鬥傷人及阻礙交通之用。

今次上訴由高院原訟庭交由上訴庭處理，由潘兆初、彭偉昌及彭寶琴法官審理。法官指出，有別於英文版本，從法例條文的中文版本的寫法看來，控罪中所指的「工具」，並不限於撬鎖工具、百合匙等爆破工具。不過，法官強調不希望聆訊成為學術的討論，又指法律的演繹應與時並進，取決於條例立法之目的。