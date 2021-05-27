政府邀港鐵規劃西鐵綫洪水橋站　延遲6年至2030年竣工

政府工程一拖再拖，西鐵綫洪水橋站延遲至少6年！行政長官會同行政會議今(27日)已批准政府，邀請港鐵公司開展洪水橋站的詳細規劃及設計，以配合洪水橋／廈村新發展區，料2024年動工，2030年竣工，較當年提出時預計2024年落成遲6年。政府指該站落成後，在新發展區來往兆康及天水圍站，將由現時20至24分鐘縮短至4分鐘。

政府在《鐵路發展策略2014》提出7個鐵路方案，其中一項建議為在現時西鐵綫(即未來屯馬綫)天水圍站與兆康站之間加設洪水橋站，主要照顧日後洪水橋／廈村新發展區的運輸需求，原定2021年動工、2024年竣工，以配合新發展區首批住戶於2024年遷入。不過，政府拖至現時才批准邀請港鐵展開詳細策劃，料2030年才落成，即新發展區市民搬入去，要捱足6年，才能使用重鐵服務。

運輸及房屋局發言人表示，現時在繁忙時段，由未來新發展區的市中心往天水圍站需時約24分鐘；往兆康站則需時約20分鐘。興建洪水橋站後，由市中心經鐵路往該兩個站預計只需約4分鐘。該局估計洪水橋站在50年的營運期內，可為公眾節省合共約3.14億小時；洪水橋站的經濟效益，包括上述節省的時間價值，估計約為550億港元。