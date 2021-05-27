剷車司機涉性侵親女4年　女兒供稱人生被摧毀

49歲剷車司機被指自親生女兒12歲起，性侵對方4年之案件，今天（27日）於高院續審，由控方播放事主X與警方進行的錄影會面紀錄。X形容自己人生被父親摧毀，憶述父親在首次強姦她時，被父親「好淫咁望住我」，又形容父親「精蟲上腦」，對她說會「好溫柔」、「好舒服」。此外X又指父親接受不到她交男友，「好似覺得我係佢嘅嘢」。

代號Y.C.W.的被告分別被控非禮、向16歲以下兒童作出猥褻行為、強姦及亂倫等7項控罪，案發時間橫跨2015年至2019年。事主X於錄影會面稱，2019年前與父母及兄長同住，但2015年時兄長在內地讀書，母親則很多時不在家，她首次遭父親非禮的晚上母親並不在家，當時父親撫摸其身體，並叫她不要告知他人，之後半年父親亦多次非禮她，更進一步要求她替其手淫及口交。

X透露在她首次遭非禮後約半年，她首次被父親強姦。當時她仍為處女，接受不到讓其父親奪去初夜。父親則不斷安撫她指稱「無事嘅唔會痛」，X形容父親的樣子像控制不到性慾，且像「變態怪獸」，最終父親強行與她性交且射精在紙巾上。X指其後父親亦有強行與她性交，當中最深刻一次為她如廁後，父親進入洗手間強行與她性交，其後父親又逼她吃避孕藥。X表示她於2018年約4月至8月曾交男朋友，父親曾撞到她與男友在家，其後父親在家亂擲東西，並質問她「點解咁對我」。X感不解，但覺得父親接受不到她拍拖，且「好似覺得我係佢嘅嘢咁」。X認為父親「摧毀我嘅人生」，之後父親性侵她時她亦有拒絕，但父親卻稱自己與妻子爭吵「好辛苦」，而且有「呢方面需求」。

X續指，她父母約於2018年尾鬧翻，父親其後搬走，約至2019年初她與兄長及父親回內地過年，其中一天她喝酒後回房睡覺，父親卻突然進入房間，稱「好想同你扑嘢」並強姦她。她回港後直至同年7月前，都是與母親同住，但就覺得感受不到關心，而且不夠生活使費；而父親就表示只要到他身邊，每月都會給她錢。X承認明知「一定會有嘢發生」，但為改善生活及拿生活費，最終仍選擇與父同住。父親每月會給她約4,000港元，而在同住的4個多月間，父親不時問她「係咪好鍾意爸爸」，又說很愛她，但她則向父親表示「我唔要你呢份愛」。同住期間父親不時對她毛手毛腳，甚至與她邊使用性玩具邊性交。她感到很「核突」，最終於12月搬回母親處。

X指她不時覺得父親「好核突」且好想嘔，並感到「自己好污糟，但都覺得有部分係我自己攞嚟」。X指其後她情緒失控，會突然哭泣或大笑，甚至在洗手間鎅手，覺得人生完全沒有意義。直至去年2月朋友注意到她有問題，她終把事件告知朋友，並尋找志願機構和社署協助，事件最終報警。X形容自己從小到大都很怕父親，覺得他很恐怖且嚴格，從不敢挑戰他。直至她交男友後，父親令她與男友分手，她則很憎恨父親且會挑戰他。X認為父親很愛她但非視她為女兒，認為她搬去與他同住，是過着甜蜜生活，但其實她過得很痛苦，只為生活才與他同住。