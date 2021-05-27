釘牌官校教師決定不上訴　團體促收回匿名投訴準則改動

2019年反對修訂《逃犯條例》風波以來，針對教師失德的投訴創歷史新高。教育局上周五(21日)發出《調查注意事項一覽表》，要求校方不應讓涉事教師知悉投訴是否匿名，校方須於接獲投訴一個月內完成調查等。香港教育專業人員協會今日(27日)回應指，有關要求違反公義，且過程黑箱作業，對教育界帶來寒蟬效應，要求當局收回有關改動。教協副會長葉建源透露，被「釘牌」的3位教師中，九龍塘宣道小學嗇色園主辦可立小學的教師提出上訴至今已多月，但全無進展，而近月被釘牌的龍翔官立中學教師因已接近退休年齡，且調查已經心疲力竭，所以決定不上訴。

葉建源表示，現行的《學校處理投訴指引》列明，學校一般可以考慮不受理4類匿名投訴，多個本地及海外專業規管機構亦然，包括申訴專員公署、香港社工註冊局等，確保投訴的可信度。然而，《一覽表》卻改變原有調查準則，變成要考慮所有匿名投訴個案，就算校方認為毋須跟進，也必須列明原因，存檔紀錄，更規定不應讓被投訴人知道投訴是否匿名。

葉批評，有關做法降低投訴門檻，減低誣告成本，變相鼓勵匿名的惡意投訴，打壓教師專業。而且，教育局近年受理大量針對教師的匿名投訴，校方無法取證，根本難以調查，行政壓力大增。他舉例指，有學校收到匿名投訴，由於沒有足夠證據，所以作出投訴不成立的結論，卻被教育局駁回，要求反覆進行調查，直至局方滿意結果。

教協會長馮偉華則表示，《一覽表》要求校方一個月內完成調查並不合理，有違程序公義。如學校倉卒行事，則難以進行有質素的調查，對投訴人及被投訴人都不公平。而且，教育局自身調查一般都需時4、5個月時間，甚至更長，卻要求校方一個月時間內完成調查，實屬「待人以嚴，律己以寬」。教協促請當局收回有關改動，沿用原有《指引》，在一般情況下不受理匿名及未獲授權的第三方投訴，並進行任何修訂前諮詢業界，而非閉門造車。