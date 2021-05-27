4青年藏錘及雷射筆　判勞教更生及3個月監禁

4名男女被指在前年9月串謀破壞港鐵油塘站的設施，以及管有錘和雷射筆，經審訊後於本月初被裁定管有適合作非法用途的工具、及管有攻擊性武器罪名成立，今天（27日）在觀塘法院分別被判處勞教中心、更生中心及監禁3個月。辯方為各被告申請保釋，以待就定罪提出上訴。裁判官莫子聰批准4名被告，每人以現金人事共1.5萬港元保釋外出，期間不准離港及須遵守宵禁令，及要每星期到警署報到3次。

4名被告依次為18歲學生曾慶彰、22歲裝修工許偉飛、17歲學生麥家浩及18歲女外賣員李漪澄。控罪指，李在2019年9月2日觀塘鯉魚門廣場2樓載貨升降機大堂管有一把錘；被裁定管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪成。曾、許、麥則被控同日同地管有雷射筆，各被裁定一項管有攻擊性武器罪成。

莫官判刑時指，被告在審訊後定罪，欠缺悔意，不獲刑期方面的扣減，而各人在案發時攜有涉案物品，有預期與警方發生衝突，涉案的錘及雷射筆亦屬有殺傷力，考慮過懲教方面的院舍報告及背景報告，決定判許監禁3個月，判曾入勞教中心，其餘2人則判入更生中心。