兩男涉用性交片裸照勒索200萬　女事主庭上稱恐名譽事業受損

一名女子報稱被人用性交片段及裸照勒索200萬港元，2名涉案男子否認勒索罪，案件今天（27日）在區院開審。法庭為免讓她身份曝光，不但下令禁止傳媒報道女事主的姓名、地址、職業、案發地點、她與被告的關係，而且容許她在屏風後作供，連2名被告也被匿名，甚至在法庭內用紙板遮擋犯人欄，以免他們的容貎曝光。

兩名被告依次是W.Y.L.M.及K.D.D.H.。他們被控於2019年7月31日至2020年1月2日間，在香港以恫嚇方式不當地要求X交出200萬港元。首被告另被控一項欺詐罪，指他向X虛假地表示，把由他所拍攝顯示X與他性交的一個錄像、多張X的裸照與涉及性的照片的資料交予X，並會提供刪除儲存裝置上的相關資料的證據，且不會再保留任何相關資料，以意圖詐騙及誘使X交出200萬港元。

雙方同意事實指，次被告擁外國大學法律學位，而X於2019年9月在高院取得禁制令，禁止流出X的性交片段和裸照，兩名被告於2020年1月2日到代表事主的律師行會面時被捕，警方並檢取了有標記的200萬港元。

X用英語作供。她表示在接到次被告發送予她的一封電郵時，對電郵內容感到震驚及受威脅，並感到害怕，若片段和裸照流出，對其工作及名譽會帶來傷害，且影響其事業和生活。她曾問次被告是否代表首被告，並見到電郵內容看似具法律效力，故透過朋友找律師協助處理，她亦透過社交網頁找首被告詢問，首被告向她發送片段和3張裸照。

X表示，法庭就事件頒下禁制令，次被告卻又向她及其律師發電郵，雖表示會遵守命令，但內容提及或會出現意外的情況，令她感到被威脅，若她不買回性交片段和裸照，資料會流出，X其後把收到的片段和裸照交予警方。