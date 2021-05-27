康文署棄置露宿者家當　小額索償9.24再訊　

一批居於深水埗通州街公園的無家者，前年12月21日遭警方驅趕，家當被康文署人員丟掉。13名無家者早前在香港社區組織協會協助下，入稟小額錢債審裁處索償。案件今（27日）再提訊。其中2名申索人因缺席聆訊而被剔除申索。至於其餘申索人方面，審裁官周博芬認為其供詞並未完善，又要求律政司交代警方在甚麼基礎下，不提檢控便快速清場，要求律政司交代抗辯理據。因此審裁官下令將案押後至9月24日再訊。

審裁官指出，申索方的證人供詞，應個別地詳細列明各人的背景，包括居住在案發地點多久、每日的生活日程大致為何、過往有否遭警方清場等，及案發當日所面對的具體情況。另外，他們也應寫出申索金額的估算方法，列明損失物品的外形及具體數目等。

律政司代表在庭上指，警方當日的行動其實是與毒品有關，又指申索人違反《遊樂場條例》。審裁官回應指，申索人不曾被檢控，另外警方亦需要解釋，為何一直以來都容許類似現象存在而未有提控，卻在是次行動中短時間內清場，並以快捷方法處理有可能成為證物的物品。審裁官要求警方交代相關理據或內部守則，並釐清物品與危險藥物的關係。

香港社區組織協會幹事吳衞東在庭外請願，高呼「露宿無罪，驅趕無理」等口號，又批評當局無權無理清走露宿宿家當，是次索償是希望保障露宿宿權利。吳另透露，他們無法聯絡2名缺席聆訊的申索人。