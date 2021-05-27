香港寬頻疑爆職場欺凌　有員工稱遭克扣午飯時間患精神病

香港寬頻疑爆職場欺凌，有員工指事後患精神疾病！有工會近日接獲香港寬頻企業方案有限公司兩名員工投訴，其中一人曾遭上司針對，包括克扣午飯時間等；另一人則向管理層表達對上司的不滿後，被資方以不能合作為由解僱，兩人事後同樣患上精神疾病，影響生活。工會認為，事件反映公司未能解決職場矛盾，其處理手法更有可能鼓勵加害者行為，促資方正視問題，以避免類似事件再發生，並就此作出快速而合理的交代。

香港資訊科技界工會指出，據香港寬頻前員工C先生所述，他去年底曾向上司反映工作量分配不均等問題，惟該上司並無如實告知管理層，C就此向管理層表達不滿，但被指摘是「片面之詞」。資方人事部其後雖承諾會於今年1月6日就事件作回覆，惟C在同月4日已被資方以「不能合作」為由解僱，事後更患上焦慮及抑鬱症，嚴重影響生活及工作能力。

另外，工會亦接獲另一名員工投訴，指曾遭上司針對，包括克扣午飯時間，以及多次於公開場合言語攻擊其學歷、薪酬和工作評級等，其後因而受到精神疾病困擾而未能正常工作。據事主所述，資方不但未能就相關投訴作合理交代，更曾阻礙其家人到公司取回其私人物品，最終要報警求助。

工會批評，未能感受到香港寬頻採取足夠行動來解決職場矛盾，促資方作出合理交代。該會鼓勵市民勇敢面對職場欺凌，並呼籲各公司以合理及正確的方式解決問題，而非以逃避或掩耳盜鈴的方式去淡化處理。