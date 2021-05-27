政Whats噏：深水埗區會不滿政府委任安排　建制嘲泛民酸葡萄

區議會被泛民主派主導，不時同建制派爭拗。深水埗區議員發現政府委任建制派區議員作為代表委員，不滿未有諮詢佢哋嘅意見。雖然「戴晒頭盔」話唔係想爭取政府委任，不過睇嚟有建制派心水清，直言大家嘅發言又一次證實吃不到的葡萄是酸的，仲話政府當然選擇委任為地區做實事嘅議員喇，唔通委任即將被取消區議員資格(DQ)嘅泛民咩。

深水埗區議會今日(27日)開會討論興建地區康健中心嘅項目，一個單純嘅民生議題又演變成政治爭拗。皆因主席楊彧話發現食物及衞生局委任咗當區建制派區議員何坤洲，作為新界南及九龍康健中心管治委員會嘅委員。楊聲稱唔係針對某一位議員，亦唔係叫政府委任佢，但以往都係由區議會推薦代表加入政府成立嘅委員會。今次食衞局只係透過電郵通知佢委任決定，其他區議員都唔知情，認為今次嘅做法並唔尊重區議會，仲要係「政治大過健康」，話未試過開會咁勞氣喎。而副主席伍月蘭亦都同仇敵愾，質疑政府唔委任當區區議會嘅正、副主席，又唔委任同健康事務有關嘅工作小組主席。佢同時批評何坤洲係最少發言嘅議員，話委任一個資深啲嘅建制派議員，懂得問問題同畀意見都好啲喎。

何坤洲一於懶理泛民嘅莫名指控，而同政黨嘅劉佩玉，即係泛民口中較資深嘅建制派議員就睇唔過眼，佢直斥大家嘅發言再次證實「吃不到的葡萄是酸的」，何不向政府自薦加入委員會？劉佩玉又點名參與去年民主派「35+」初選被控涉嫌違反《港區國安法》嘅當區區議員何啟明，直言大家心知肚明喇，唔通要政府委任一個即將被DQ嘅區議員？何啟明就反駁話，自己仍然係無罪之身，點解唔可以接受政府委任？何似乎比起正、副主席直接得多，向與會嘅食衞局代表講，話希望政府可以委任佢，幫手出謀獻策啊。

食衞局代表解釋，話人選嘅決定係考慮到委員會希望吸納區議員聲音，以及對象嘅才幹、同興趣等，亦會持續同其他區議員溝通。不過一班泛民當然唔收貨，深水埗區議會最後通過一項臨時動議，強烈譴責食衞局冇諮詢區議會嘅情況下，委任何坤洲作為委員會委員，要求即刻撤銷任命同重新諮詢區議會，何坤洲同劉佩玉就投下反對票。