溝針男打3針後抗體水平異常高　專家指接種2劑已足夠

早前一名32歲男子接種3劑新冠疫苗，及後經檢測發現其體內中和抗體水平非常高，換言之保護力維持較長時間，對抗變種病毒的保護率亦較高，但有專家提醒，抗體高低因人而異，接種兩劑疫苗已經足夠，毋須打第3針，避免出現浪費。

據悉，該名男子早前從英國抵港，接種第一劑由內地及德國合研的復必泰疫苗，後來留意到該批疫苗因包裝瑕疵，而一度暫停接種，他心急下諮詢英國醫生意見後，獲建議「溝針」再打由內地研發的科興，後來又按本地醫生建議，補回第二劑復必泰疫苗，前後共打了3針，3針每次相距約兩周。

據悉，他至今無發現任何副作用，除打首針後覺得累，打完第3針都無特別異常反應，而14天後驗的中和抗體水平非常高，超過1比320，遠遠高出一般抗體度數的1比40或以下。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，該名男子的抗體預料可維持約1年，但提醒今次是單一個案，抗體高低因人而異，不代表打3針的抗體必然較兩針高。他又指，打2針復必泰疫苗的人士，抗體度數都很高，認為打3針是無必要，因有機會浪費疫苗。

至於港大正進行先打一劑復必泰，再打科興的「溝針」研究，他指出暫時約30人已打了兩劑，副作用跟接種兩劑同款疫苗差不多，部分人有手痹，少數有發燒、頭痛等，預料最快7月中有具體數據，包括對變種病毒的保護力等，相信有關結果對現時因為接種第一劑過敏的人，要轉打第二款疫苗有啟示。