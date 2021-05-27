長青隧道私家車亂越雙白線兼飄移　警方鎖定目標

社交平台今日(27日)流傳一段車Cam影片，顯示一輛私家車在隧道內危險行駛，以「S」字型進行飄移，且駛過雙白線，更疑失控險與一輛的士及兩輛巴士相撞。

該影片22秒長，拍攝時間為今日凌晨零時46分，一輛私家車在青衣長青隧道內左線行駛時，其「車Cam」拍攝到另一輛緊隨而至私家車，突然越過雙白線駛至中線，並爬頭切入拍攝影片的私家車與一輛的士中間。疑因該私家車車速太快，為避免與的士碰撞，私家車再連續越過兩條雙白線至對面線。此時，迎頭有一輛巴士駛近，私家車隨即再次越過兩條雙白線，返回上述的士前面行車。在10秒時間內，私家車以「S」字型飄移、左穿右插至少5次越過雙白線。

原本以為該私家車在的士前停下，豈料約4秒後，該車又一次越過兩條雙白線，另一輛巴士亦迎面駛至，私家車再以「S」字型連過兩雙白線，回到原來的左邊行車線，片段於此完結。

警方表示，留意到網上社交平台流傳的片段，指一輛私家車今日凌晨在青衣長青隧道內橫越雙白線超車後失控的事件。新界南總區交通部正積極展開調查，並已鎖定一部懷疑涉案車輛，不排除稍後會採取拘捕行動。警方呼籲市民，如就案件有任何資料提供，請致電與新界南總區交通調查組警員聯絡。