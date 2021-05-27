資審會成員增至8人　決定候選人能否「入閘」　

過往由選舉主任負責審查候選人是否符合參選資格，曾惹起不少風波。根據新的選舉制度，參選人需向選舉主任提交提名表格，經核實一般參選條件後，便交由香港候選人資格審查委員會(資審會)決定該名參選人是否有效提名為候選人，期間選舉主任可向資審會提供意見。換言之，對候選人的資格審查不再由一名選舉主任負責，而是由多名主要官員及社會人士組成的資審會把關，資審會人數增至8人，而特首將適時就資審會作出任命，並向中央政府提交報告備案。

全國人民代表大會於2021年3月11日公布決定，設立資審會負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。資審會按照《基本法》而決定該名人士是否獲有效提名為候選人，並交由香港維護國家安全委員會(國安委)判定候選人是否符合擁護《基本法》、效忠特區等要求，而任何人不得就資審會根據對候選人資格作出的決定提出訴訟。

資審會的人數上限原為5人，其後政府增加至8人，當中包括1至3名社會人士。根據機制，如資審會對候選人資格有疑問，將轉交個案予國安委判斷該名候選人是否擁護《基本法》及效忠特區，如對個別候選人有疑問便須進行國家安全審查，而資審會亦可要求候選人提供其他資料。

若資審會沒要求候選人提供任何補充資料，或經國安委判斷後認為該候選人符合資格，資審會則會在提名表格批註提名有效。反之，若國安委向資審會發出審查意見書認為提名無效，審資會將會批註其決定基於國安委的意見，有關決定不得提出訴訟；若然僅因資審會認為不符合要求，相關人士則可就資審會的決定提出選舉呈請。及後，選舉主任將會把資審會的決定通知候選人，並會刊登公告述明哪些人獲有效提名為候選人。