不滿薪酬調查結果恐減薪　華員會見聶德權要求凍薪

公務員薪酬趨勢調查上周二(18日)出爐，扣除遞增薪額開支比率後，公務員薪酬趨勢淨指標無論低中高層均為負數，意味或需減薪。委員會日前開會通過薪酬趨勢調查結果，而華員會和高級公務員協會均未有簽署報告，確認報告數字準確，兩個工會今午（27日）會見公務事務局局長聶德權表達凍薪的訴求。華員會會長利葵燕指聶表示會將工會的意見反映予行政會議，若其後行會和工會持不同意見，該工會將再提出訴求。

利葵燕指會面約1小時，向聶表達了華員會希望繼續凍薪的訴求。她認為當局應考慮現時整個社會的經濟情況仍然艱難，而去年其工會亦要求凍薪，與社會大眾共度時艱。她亦指，超過9成的公務員都屬於中低層，加上近月通脹有上升趨勢，令公務員購買力下跌，減薪將會令社會再添上悲情。

她希望凍薪能維持公務員士氣，又指政府庫房仍有逾9000億港元儲備，財政穩健，公務員凍薪對政府支出沒有增加，故認為凍薪是比較公道和平衡的做法。

被問及聶有何回應時，利指聶明白工會的理據和訴求，將全面考慮各種因素，亦會將工會的意見反映予行政會議。利表示，若其後行會和工會持不同意見，該工會將再提出訴求。

根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48%，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49%和-1.00%。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%。