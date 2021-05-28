新興毒品流入市場　禁毒處擬再規管8種危險藥物

新興毒品流入本港市場，例如有合成大麻素及合成鴉片等，故當局每年都會向立法會修訂《危險藥物條例》，加強監管。對於不法之徒為吸引年輕人吸食毒品，淡化毒品禍害，禁毒專員羅翠薇警告：「千萬不要相信吸食(毒品)無後果，事實上唔係」。

羅翠薇指，近年新興的合成大麻素及合成鴉片是用化學品溝成，毒性強勁。她又特別提到，一種名為「卡痛（Kratom）」的草本，在東南亞被指為「合法海洛英」，雖在港並非盛行，但因應毒品濫用趨勢，且同樣對身體有害及會上癮，故當局採取前瞻性預防措施，已提出修例監管。

保安局早前於立法會保安事務委員會提出修訂《危險藥物條例》，計劃將8種危險藥物納入《危險藥物條例》附表1管制，包括3款合成大麻素，其餘5款為巴豆酰芬太尼、依替唑侖、氟阿普唑侖、帽柱木鹼及7-羥基帽柱木鹼。而帽柱木鹼及7-羥基帽柱木鹼是「卡痛」植物的主要化合物。

另一方面，「毒郵票」及「迷幻蘑菇」等，由於包裝與傳統毒品不同，亦吸引到不少無知青少年放下戒心吸食。其中滲有毒品的「毒郵票」，被製成一格格且色彩班爛，加上易於收藏，含服時低調，深受年輕人歡迎。羅表示：「其實這些都不是新興，(毒品)好似着衫咁，幾年又兜返轉頭」 。她呼籲不管哪一類毒品，市民亦不應該吸食。